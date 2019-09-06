شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإزالة السور الحديد فى محيط محطة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع عدد من نواب جنوب القاهرة، لبحث طلبات النواب الخاصة بدوائرهم.

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وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إنها طلبت خلال لقاءها بمحافظة القاهرة اليوم الخميس ، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحى ورصف الطرق بجانب الإسراع فى تركيب إشارة مرور مزودة بكاميرات خصوصا أن هناك اجتماع عقدته لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب وخرجت بتوصيات منها تزويد حلوان بإشارات.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنها طالبت أيضا بالإسراع فى إنشاء محطة أوتوبيس فى منطقة كفرة العلو ، بجانب إزالة السور الحديد فى محيط محطة مترو حلوان أو توسعته على الأقل لأن الناس تعانى من التكدس، بالإضافة إلى حصر القصور المهدرة فى حلوان والعمل على استغلالها بدل من تخريبها .