شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإزالة السور الحديد فى محيط محطة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع عدد من نواب جنوب القاهرة، لبحث طلبات النواب الخاصة بدوائرهم.
وقالت النائبة دينا عبد العزيز، إنها طلبت خلال لقاءها بمحافظة القاهرة اليوم الخميس ، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحى ورصف الطرق بجانب الإسراع فى تركيب إشارة مرور مزودة بكاميرات خصوصا أن هناك اجتماع عقدته لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب وخرجت بتوصيات منها تزويد حلوان بإشارات.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنها طالبت أيضا بالإسراع فى إنشاء محطة أوتوبيس فى منطقة كفرة العلو ، بجانب إزالة السور الحديد فى محيط محطة مترو حلوان أو توسعته على الأقل لأن الناس تعانى من التكدس، بالإضافة إلى حصر القصور المهدرة فى حلوان والعمل على استغلالها بدل من تخريبها .
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بإزالة السور الحديد فى محيط محطة حلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.