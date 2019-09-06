شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يكشف مسيرة أكاذيب الإخوان وقنواتها الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو جديد أعدته مؤسسة" ماعت" يكشف أكاذيب قنوات الإخوان الإرهابية، والتى تروجها من وقت لآخر من أجل إثارة الفتن والفوضى فى المجتمع المصري، بالإضافة إلى دعم هذه القنوات الإخوانية إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة.
ويرصد الفيديو مسيرة دعم هذه القنوات الإخوانية إلى التنظيمات المسلحة، لنشر الفوضى، والشائعات التى تروجها هذه القنوات من أجل التأثير على الدولة، وتشويه سمعة مصر فى الخارج.
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