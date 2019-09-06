شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد وهب الله: وفد مصرى يشارك فى ملتقى العمال الدولى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وفد من اتحاد عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى، سيتوجه إلى سوريا للمشاركة فى الملتقى النقابى الدولى للتضامن مع شعب وعمال سوريا لكسر الحصار الاقتصادى"، والمنعقد فى الفترة من 7 على 9 سبتمبر الجارى.

وأضاف "وهب الله"، انه سيشارك فى الوفد العمالى المصرى الذى يرأسه جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، قائلا: "وفد عمال مصر يشارك فى ملتقى العمال الدولى بدمشق لمناصرة الشعب السورى والوقوف ضد الإرهاب، ويضم الوفد عدد من النقابات العامة واتحاد العمال".

وأشار النائب محمد وهب الله، إلى أن الوفد العمالى سيغادر القاهرة اليوم الخميسن ويتوجه إلى سوريا للمشاركة فى فعاليات الملتقى.

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