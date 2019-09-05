أصدرت لجنة التأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبة الإيقاف، وغرامة مالية في حق كل من بدر بانون مدافع الرجاء الرياضي، وياسين الحواصلي، حارس مرمى نادي نهضة الزمامرة.
وقررت اللجنة، توقيف بانون لمباراتين مع واحدة موقوفة التنفيذ، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 1000 درهما، وهي الغرامة نفسها التي تم فرضها على الحواصلي، مع توقيفه لمباراة واحدة.
ويأتي توقيف اللاعبين، بعد دخولهما في صراعات لارياضية، عقب نهاية لقاء الرجاء وضيفه نهضة الزمامرة، السبت الماضي، ضمن سدس عشر نهائي كأس العرش، وهي المواجهة التي عرفت تأهل الضيوف على حساب الفريق الأخضر، بعدما فازوا عليه بثلاثة أهداف لاثنين.
وأشار بلاغ لجنة التأديب، أن اللاعبين اعتذرا عما صدر منهما، من أفعال تتنافى وسلوك لاعب رياضي يمارس في البطولة الاحترافية.
وأكدت اللجنة التأديبية والروح الرياضية، أنها ستستمع إلى سفيان رحيمي، لاعب الرجاء الرياضي، بعد نهاية التزاماته مع المنتخب المحلي، باعتباره هو الآخر طرفا في المناوشات التي رافقت لقاء الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر في انتظار الاستماع لرحيمي.. لجنة التأديب تُصدر عقوباتها في حق بانون والحواصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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