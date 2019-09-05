من جديد.. التحقيق مع النجم محمد رمضان

يرتقب أن يتم التحقيق مرة أخرى، مع الفنان المصري محمد رمضان، على خلفية “خروقات شابت حفله الأخير”، بعدما تلقى المجلس الأعلى لتظيم الإعلام بمصر شكوى من نقابة الموسيقيين في صفة النقيب هاني شاكر.

وتأتي الشكوى ضد محمد رمضان، لعدم التزامه بالشروط التي فرضتها نقابة الموسيقيين عليه، لمنح الترخيص لثاني حفلاته بمصر، بعد الجدل الذي أثاره الحفل الأول.

وألزمت النقابة محمد رمضان بعدم التعري فوق المسرح، غير أنه ظهر بقميص أسود شفاف يظهر صدره، ومن ثم ظهوره بزي يعتمد على “شراشيب” ذهبية أظهرت صدره مرة أخرى.

وتعرض الفنان المصري محمد رمضان للعديد من الانتقادات بسبب سوء تنظيم في حفله في الساحل الشمالي في مصر، حيث تدافع عدد كبير من الحضور المتواجد في الحفل الذي أحياه ليلة الجمعة الماضية، والذي حضره ما يقارب 150 ألف شخص، كما اشتكوا من قيام حراسه بتفريق الذين صعدوا إلى المسرح لأخذ صور معه بالقوة ما أدى إلى توقفه عن الغناء لمرات عديدة .