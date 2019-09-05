الجيش المغربي يشتري نظام للمراقبة العسكرية لرصد الطائرات بدون طيار بتكلفة 50 ألف دولار من شركة أوكرانية

بعد صفقته العسكرية مع الولايات المتحدة لشراء طائرات حربية جديدة وتحديث أسطوله الحالي من طائرات F-16 Block 72 ومعدات عسكرية أخرى ضمنها صواريخ وردارات بتكلفة بلغت 4800 مليون دولار، حصلت القوات المسلحة الملكية، على نظام رصد واكتشاف الطائرات بدون طيار من صنع أوكراني ويُسمى ” Bukovel-AD”.

ووفقًا الصحيفة الأوكرانية “diana-mihailova”، فإن النظام العسكري لرصد الطائرات بدون طيار الذي حصلت عليه القوات المسلحة المغربية، جرى خلال مفاوضات قادها الجنيرال «دوكودارمي» عبد الفتاح الوراق، وتبلغ تكلفة النظام الجديد 50.000 ألفَ دولار وصممته الشركة الأوكرانية ” Proximus” ويُعرف بأنه أحد أكثر الأنظمة الحديثة في الحرب ضد الطائرات بدون طيار.

ويتوفر النظام الجديد على فعالية العالية لقدرته على الكشف المبكر عن المركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات بدون طيار) ، والمعروفة باسم الطائرات “الدرون”. كما يقوم النظام بحظر البيانات وقنوات التحكم GPS / GLONASS ولديه القدرة على اكتشاف ما يصل إلى 10-15 كيلومترا.

وقال مصدر عسكري أن الاستيراد الجديد للنظام المذكور يُعد جزء من خطة المغرب لتحديث معداته العسكرية، وخصص المغرب حتى الآن 20 مليار دولار أمريكي لأهداف عسكرية وتبلغ ميزانية الدفاع السنوية للمغرب 3.5 مليار دولار حاليا وستصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2022. ويشمل موردو الأسلحة الرئيسيون للمغرب الولايات المتحدة بنسبة 53 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 44 في المائة ، وإيطاليا بنسبة 1.4 في المائة.