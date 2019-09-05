بعد سقوط حكم العسكر.. رئيس الوزراء السوداني يُعلن أسماء وزراء حكومته الإنتقالية

بعد تشكيل أول حكومة خلافًا للرئيس السابق عمر البشير الذي وصلَ للسلطة بإنقلاب عسكري وجرى عزله، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، يوم الخميس عن أسماء وزراء حكومته الانتقالية، ولاسيما أن الموضوع أجلَ أكثر من مرة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدوك في العاصمة الخرطوم، إذ كشف عن أسماء 18 وزيرًا، بينما أجّل الإعلان عن وزارتين بسبب ما قاله إن ذلك يحتاج إلى «المزيد من التشاور».‎

ومن بين التشكيلة الوزارية الجديدة، تم تعيين الفريق أول «جمال الدين عمر» وزيرًا للدفاع، والفريق شرطة «الطريفي إدريس» وزيراً للداخلية‎، و«أسماء محمد عبدالله» وزيرة للخارجية.

وكان حمدوك رئيس الوزراء الجديد، أدى في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستوري كرئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وصرح حمدوك بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة، وقال عضو بالمجلس السيادي في السودان، في وقت سابق ، إن المجلس اعتمد تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة، في أبريل الماضي، وفي حديثه للأناضول، قال عضو بالمجلس، طلب عدم نشر اسمه، إن «المجلس اعتمد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية».