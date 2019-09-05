مفاجأة في تصنيف أكثر المشاهير أناقة في العالم

نال الثنائي الشهير، الممثل الأمريكي “نيك جوناس”، وزوجته الهندية “بريانكا تشوبرا”، أخيرا، لقب الأكثر أناقة في عام 2019، حسب تصنيفه مجلة “بيبل” المختصة.

ومنحت المجلة الجائزة، لأول مرة في تاريخها، لزوجين، إذ يكون الفائز بها عادة فرد، علما أنه لم يسبق أن نالها رجل من قبل.

وتفوق الثنائي الشهير عالميا على عدد من النجوم الموجودين في القائمة السنوية للمجلة، والتي شملت الممثل “بيلي بورتر”، وبطلة التنس “سيرينا وليامز”، ونجمات معروفات بإلمامهم الكبير بالأناقة، مثل “جنيفر لوبيز”، و”ليدي جاجا”، و”سيلين ديون”.

وتزوجت “تشوبرا”، صاحبة 37 سنة، من “جوناس”، صاحب 26 سنة، قبل حوالي عام، في حفل زفاف شغل العالم، وجعلهما واحدين من أشهر الأزواج بين المشاهير.