فاز على النيجر بثنائية نظيفة.. عموتة ينجح في أول اختبار مع المنتخب المحلي

تمكن المنتخب الوطني للاعبين المحليين، اليوم الخميس، من الفوز على منتخب النيجر، بهدفين دون رد، في أول اختبار للمدرب الجديد، الحسين عموتة مع المنتخب المحلي.

ودخل عموتة المباراة بتشكيلة ضمت، كل من الحارس عبد الرحمان الحواصلي، وعمر النمساوي، وسفيان البوفتيني، وإسماعيل المقدم، ثم محمد الناهيري، والعربي الناجي، وأيوب ناناح، ويحيى جبران، بالإضافة لمحمود بنحليب، وحميد أحداد، ثم اسماعيل الحداد.

وأنهت العناصر الوطنية، الشوط الأول من المباراة، التي جرت على أرضية الملعب الملحق لمركب مراكش الكبير، متقدمة بهدف نظيف، أحرزه اللاعب هارونا أمادو بالخطأ في مرماه، بعد 12 دقيقة على ضربة البداية.

ونجح محمود بنحليب في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 90، في إحراز ثاني الأهداف، عن طريق ركلة جزاء، لتنتهي المواجهة بفوز المحليين على النيجر بثنائية نظيفة.

ويواجه المنتخب المحلي في الثامن من الشهر الجاري، منتخب بوركينافاسو في ثاني لقاء إعدادي، تحضيرا لمباراتيه ضد الجزائر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، مطلع العام القادم.