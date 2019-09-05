رغم تقديم جميع الضمانات.. المحكمة ترفض السراح المؤقت لهاجر الريسوني

رفضت المحكمة الابتدائية، في الرباط، اليوم الخميس، طلب السراح المؤقت الذي طالب به دفاع الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة منذ يوم السبت الماضي.

وقدمت هيأة دفاع الزميلة هاجر مجموعة من الضمانات لهيأة المحكمة منها ضمانة حضور هاجر لجميع الجلسات، إلا أن القرار كان هو الرفض.

ومن المنتظر أن تقف الزميلة هاجر الريسوني أمام المحكمة في أولى جلسة لها، يوم 9 من شتنبر المقبل، بعدما وجهت مجموعة من التهم الخيالية، والتي أجمع الحقوقيون ورجال القانون على غرابتها.

ولازالت هاجر الريسوني، الصحافية في جريدة “أخبار اليوم”، معتقلة منذ يوم السبت الماضي، رغم حملة التضامن الواسعة التي عرفتها قضيتها داخل الوطن وخارجه.