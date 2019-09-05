منظمات حكومية تجدد الدعوات لفرنسا: توقفي عن بيع السلاح للسعودية والإمارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عادت نحو 17 منظمة غير حكومية لحث فرنسا مجددا، على التوقف فورا عن بيع السلاح للسعودية ودولة الإمارات، يوم الخميس، خصوصا بعد صدور تقرير جديد عن الأمم المتحدة بشأن الوضع المأسوي في اليمن وحجم جرائم الحرب التي تنفذ هناك.

وأوضحت هذه المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان، أنها "تكرر دعوتها استنادا إلى حدثين مهمين حصلا هذا الأسبوع".

وتابع البيان "لقد قتل الأحد أكثر من مئة محتجز في غارة جوية" في ذمار في غرب اليمن، "كما كشف تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول اليمن فداحة وعنف الهجمات على السكان المدنيين في اليمن، والضرورة الملحة لعدد من الدول مثل فرنسا كي توقف تغذية النزاع بالسلاح".

وأكدت مجموعة الخبراء هذه، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017 ، في تقريرها حصول "عدة جرائم حرب" منذ العام 2014 في اليمن.

ويشارك تحالف عسكري بقيادة السعودية في معارك اليمن منذ العام 2015، بحجة تقديم الدعم للقوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين.

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كما طالب خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالامتناع عن تقديم أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزاع.

وعلقت لندن في حزيران/ يونيو الماضي بيع السلاح الذي يمكن أن يستخدم في اليمن للسعودية، بعد أن اعتبرت محكمة استئناف أن هذا العمل سيكون غير شرعي.

ودعت المنظمات فرنسا إلى الاقتداء بما حصل في بريطانيا بالنسبة والكف عن بيع السلاح للرياض وأبو ظبي.