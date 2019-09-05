شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليمن والصين يبحثان التعاون في المجال الصحي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:21 مساءً, 5 سبتمبر 2019 م المناطق _عدن التقى وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم اليوم السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.

وجرى خلال اللقاء – وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية – بحث العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الصحي، إضافة إلى بحث تفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج صحية لليمن.

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