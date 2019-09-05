البحرين ترحب بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة

رحبت البحرين بتشكيل الحكومة الجديدة في السودان التي أعلنها الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، مساء الخميس، مؤكدة أنها تحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أنها خطوة مهمة تعكس حرص جميع الأطراف على مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتحقيق تطلعاته في التقدم والرخاء.

وشددت على أن البحرين ستظل داعمة للسودان ومساندة لكل الخطوات والإجراءات التي من شأنها تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز الأمن والاستقرار فيه.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرا.

وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية: إن "التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف، مشيرا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية)".

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وأضاف: إننا نبدأ مرحلة جديدة في تاريخنا من أجل سودان ديمقراطي يسع الجميع، وأولوياتنا إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام".

وتابع: "بدأنا عمليا في التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي، مهمتها وضع إطار عام لهيكل مفوضية السلام".

وأوضح: إننا في الحكومة الانتقالية ملتزمون بسياسة خارجية تقوم على الاحترام المتبادل وتهدف لمصلحة بلادنا، ونطمح في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، ونجدد الالتزام الصارم بقضايا العدالة الانتقالية".

وكشف حمدوك عن أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرا، وهم: جمال عمر للدفاع، وإدريس الطريفي للداخلية، وأسماء محمد عبدالله للخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة.

ونصر الدين عبدالباري للعدل، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس لوزارة الري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة.

بجانب اعتماد لينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية، وعمر بشير منيس لمجلس الوزراء، وانتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، ونصر الدين مفرح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي".

وأوضح أنه تم إرجاء تعيين وزيرين للثروة الحيوانية، والبنى التحتية؛ لعدم التوافق عليه مع قوى الحرية والتغيير.