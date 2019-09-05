"بجع" أردوغان وتفوق رونالدو.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس، 5 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: حملة قطرية إخوانية تستهدف القيادات الإسلامية الوسطية بأمريكا، وأردوغان يبتز أوروبا: المال أو تدفق المهاجرين لبلادكم، وأوروبا تحث إيران على التراجع عن تقليص التزاماتها النووية، والبرهان: سننأى بالقوات السودانية عن الاستقطاب والعمل السياسي.

كما تتابعون أيضا: التحالف: تقرير فريق الخبراء يحوي مغالطات واتهامات غير صحيحة، والسعودية والإمارات.. دبلوماسية متزنة لحل أزمة كشمير، وتنظيم "البجع".. عصا أردوغان لدفن أسرار داود أوغلو، والجيش الليبي يحدد ساعة الصفر لدخول طرابلس.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: بقيادة ميناء الدوحة.. هبوط حاد يعصف بحركة الملاحة البحرية لقطر، واستئناف المفاوضات التجارية الأمريكية-الصينية بواشنطن في أكتوبر، وأسعار الذهب تتراجع مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة.

وإلى الملاعب تجدون: الدور التكتيكي السبب.. بنزيمة يبرر تفوق رونالدو عليه تهديفيا.

وفي الفن تقرأون: عرض خاص للفيلم الإماراتي "خلك شنب" بحضور أبطاله.

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