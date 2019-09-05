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الان تتابع البحرين ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:13 م, 5 سبتمبر 2019 م
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رحبت البحرين بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وأكدت أنها خطوة مهمة تعكس الحرص على مصلحة الشعب السوداني.
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