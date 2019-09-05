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عاجل.. إيران تبلغ الاتحاد الأوروبي إيقاف التزاماتها في مجال الأبحاث النووية

الخميس 5 سبتمبر 2019

وزارة الخارجية الإيرانية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير ظريف، أبلغ الاتحاد الأوروبي بإيقاف التزامات طهران في مجال الأبحاث النووية.



وأضافت خارجية إيران، في بيان لها، اليوم الخميس، أيلول 05، 2019: ظريف أكد لموغريني أن الإجراء الإيراني يأتي ضمن حقوق طهران في الاتفاق النووي.

وتابع بيان الخارجية الإيرانية: سنواصل مفاوضاتنا مع شركاء الاتفاق النووي على جميع المستويات.

وأكد البيان استعداد إيران للتراجع عن هذه الخطوة إذا ما نفذت بقية الأطراف تعهداتها في الاتفاق النووي.

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وفي وقت سابق اليوم، عبرت المملكة المتحدة عن شهورها بقلق وخيبة أمل من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بالبدء في تطوير وحدات للطرد المركزي بهدف تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.

وأكد بيان لوزارة الخارجية البريطانية أن "خطة إيران لوقف العمل بموجب الحدود المفروضة على البحث والتطوير النووي مقلقة للغاية".

وتابع البيان "تلك الخطوة الثالثة المخالفة لالتزاماتها في لاتفاق النووي مخيبة للآمال بشكل خاص إذ تأتي في وقت نعمل فيه نحن وشركاؤنا الدوليون بقوة لخفض تصعيد التوتر مع إيران".

إلى ذلك، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء في إيران عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وقال ظريف: "سأبلغ (مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني) خلال ساعتين بشأن قرار إيران الذي سينفذ يوم الجمعة".

وتابع الوزير قائلا "بالطبع هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا أنجز الاتحاد الأوروبي وعوده بإنقاذ الاتفاق".