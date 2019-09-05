الاتحاد الأوروبي حضّ إيران على التراجع عن التخلي عن التزاماتها النووية

ركّز المتحدث باسم وزيرة خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا، على أنّ "الاتحاد الأوروبي يحضّ ​إيران​ على التراجع عن التخلّي عن التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​ مع الدول الكبرى، والامتناع عن أيّ خطوات إضافيّة تقوّض الاتفاق النووي"، بعد أن أعلنت ​طهران​ أنّها تستعدّ للإعلان عن تخلّيها عن التزامات جديدة متّصلة بالبحث والتطوير النوويين.

وبيّن في تصريح صحافي، "أنّنا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي".

وكانت قد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ "إيران ستعلن السبت تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي".