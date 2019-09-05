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الاتحاد الأوروبي حضّ إيران على التراجع عن التخلي عن التزاماتها النووية

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ركّز المتحدث باسم وزيرة خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا، على أنّ "الاتحاد الأوروبي يحضّ ​إيران​ على التراجع عن التخلّي عن التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​ مع الدول الكبرى، والامتناع عن أيّ خطوات إضافيّة تقوّض الاتفاق النووي"، بعد أن أعلنت ​طهران​ أنّها تستعدّ للإعلان عن تخلّيها عن التزامات جديدة متّصلة بالبحث والتطوير النوويين.

وبيّن في تصريح صحافي، "أنّنا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة مع الاتفاق النووي".

وكانت قد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ "إيران ستعلن السبت تفاصيل الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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