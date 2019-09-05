نتانياهو: أتوقع عقد لقاء قمة تاريخية بين روحاني وترامب في نيويورك

توقع رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ "عقد لقاء قمة تاريخية بين الرئيس الإراني ​حسن روحاني​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​نيويورك​، على هامش اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، التي ستعقد الشهر الحالي".

وأوضح نتانياهو خلال اجتماع جمعه برئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​، أنه "متأكد من أن ترامب سيتخذ موقفا أشد حزما في الشأن الإيراني"، مشيراً الى "أنني متأكد من أن ترامب سيتخذ مقاربة أكثر عدوانية وأكثر عدوانية - مثل النهج الإسرائيلي. أنا لا أخبر الرئيس الأميركي بمقابلة من ومتى".

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