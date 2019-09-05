انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص في ساوث كارولينا جراء إعصار دوريان

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن إعصار دوريان المدمر تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان بولاية ساوث كارولينا الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، مشيرا الى أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار الذي تحول إلى الدرجة الثالثة بلغت 185 كيلومترا في الساعة.
وأعلن المركز أنه من المتوقع أن تخف حدة الإعصار بحلول يوم السبت القادم.
يشار إلى أن الإعصار قد تسبب في مقتل 20 شخصا على الأقل في الباهاماس، قبل أن يتجه صوب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأميركية.
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