نائب وزير الخارجية التركي عرض مع بيدرسون آخر المستجدات بسوريا

بحث نائب وزير الخارجية التركي سدات أونال، مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في ​سوريا​ ​غير بيدرسون​، آخر المستجدات في سوريا وإدلب، وموضوع تشكيل اللجنة الدستورية. كما أطلع بيدرسون الجانب التركي على لقاءاته ب​إيران​ خلال زيارته الأخيرة إليها الأسبوع الحالي.



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