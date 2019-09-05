خارجية إيران:ظريف يبلغ موغريني بوقف طهران التزاماتها في الاتفاق النووي

أعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ أن "وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ أبلغ مفوضة لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بوقف ​طهران​ التزاماتها في ​الاتفاق النووي​، مؤكدا أن إيران مستعدة لمواصلة الحوار مع الدول الأوروبية حول الاتفاق النووي".

وأوضحت الخارجية، أن ظريف شدد في رسالته لموغريني على أن "الاجراء هو بشكل دقيق ضمن حقوق ايران في الاتفاق النووي ولاسيما بناء على البند 36"، موضحا أن "التفاصيل التقنية والعملية سيتم اعلانها لاحقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مبينا أنه "في حال تنفيذ الجهات الاخرى جميع التزاماتهم فان ايران ستعود مجددا الى تنفيذ كامل الاتفاق النووي".