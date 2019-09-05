مسلم: حملة "ما تتصور" هدفها معالجة مشاكل الابتزاز الجنسي

اكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، أن "هدف حملة "ما تتصور" هو معالجة مشاكل الابتزاز الجنسي التي تضاعفت في السنوات الاخيرة".
في حديث تلفزيوني طلب مسلم من المواطنين الابلاغ فورا عن اي مشكلة ابتزاز يتعرضون لها، مؤكدا ان "قوى الامن الداخلي قادرة على معالجة هذا المشكلة وتوقيف المبتز في وقت سريع جدا وبسرية تامة".
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