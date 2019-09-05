ممثلة جبق في إطلاق حملة صيدا مدينة آمنة للقلب: الصحة حق للجميع

أطلق نادي "روتاري صيدا"، بالتعاون مع "روتاراكت صيدا" وChamps Fund وبلدية صيدا، حملة "صيدا مدينة آمنة للقلب"، في احتفال أقيم داخل قاعة القصر البلدي ل​مدينة صيدا​، برعاية وزير الصحة ​جميل جبق​ ممثلا برئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة ​رندة حمادة​، وذلك استكمالا للحملة الوطنية التي اطلقتها ​وزارة الصحة​ العامة. وتهدف الحملة إلى التوعية على "توقف القلب المفاجىء لدى ​الشباب​ وتثقيف المجتمع حول طرق الوقاية منه وعلاجه".

حمادة أشارت الى "ان هذا اليوم هو من ضمن سلسلة من نشاطات متعددة تقوم بها وزارة الصحة، والفكرة انطلقت من قبل الدكتورة منى عثمان. واليوم، نواكب ​الروتاري​ و​البلدية​ وكل المهتمين بإطلاق هذه الحملة من صيدا لتنتقل الى بقية المناطق، خصوصا أن البلدية تقوم بدور مهم في الشق الوقائي".

واكدت "ان وزارة الصحة تقوم وتساهم في هذا النشاط من خلال 15 مركزا للرعاية الصحية الأولية الموزعة على كل الأراضي اللبنانية من أصل 230 مركزا، منها 5 مراكز حتى الآن مشاركة في هذا النشاط بشكل فعال. والى جانب هذه النشاطات، هناك قرارات ذات علاقة تتابعها الوزارة، منها قرار صدر الأسبوع الماضي يحتم وجود جهاز AED في ​المدارس​ والمراكز التجارية والمزدحمة والقطاعات السياحية. ونحن سنحمل هذه التجربة من صيدا، وننطلق بها إلى بقية المناطق".

وأعلنت أن "وزارة الصحة خصصت الرقم 1214 كخط ساخن لتلقي الشكاوى أو الملاحظات تحديدا في مجال قطاع الرعاية الصحية". مشيرة الى ان "المؤشرات الصحية لتكون جيدة يجب إبعاد ​السياسة​ عن الصحة حتى ننجح جميعا لأن الصحة حق للجميع، وكل من موقعه يستطيع حينها إيصال الحق لأصحابه".