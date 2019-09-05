فضل الله: لماذا لا يتم اختيار الأكفأ والأنظف والأنزه من القضاة من بين الطوائف؟

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان المدخل الحقيقي والطبيعي ل​مكافحة الفساد​ في لبنان هو ​القضاء​ العادل والنزيه ولكن حتى الآن لم يستطع القضاء القيام بهذا الدور، معتبرا ان ​الحكومة​ مقبلة على تعيينات قضائية وبدأ التداول بها وطالما ان التقسيم الطائفي معتمد فلماذا لا يتم اختيار الأكفأ والأنظف والأنزه من ​القضاة​ من بين ​الطوائف​ الموجودة، و لماذا لا توضع معايير بعيداً عن المحاصصه السياسية الحزبية.

فضل الله راى خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه سماحة العلامة الشيخ عفيف النابلسي في مجمع السيدة الزهراء في مدينة صيدا، "ان خيارات الحل للازمة الاقتصادية الحادة ليست معدمه فاذا توفرت الجدية والارادة السياسية والصدق والشفافية والحرص من القوى السياسية الاساسية الموجودة في الحكومة نستطيع ان نعالج الوضع المتأزم لمالية ​الدولة​ و​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي من دون ان نطال الفقراء وذوي الدخل المحدود.

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