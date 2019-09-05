العثور على طفلة حديثة الولادة في خراج بلدة الشيخ زناد عكار

عثر إمام مسجد المعماري في خراج بلدة الشيخ زناد على شاطئء عكار، على طفلة حديثة ​الولادة​ ملفوفة بغطاء صوفي، وتم ابلاغ ​قوى الامن الداخلي​ التي عملت احدى دورياتها على نقل الطفلة الى ​مستشفى​ عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، لاجراء الفحوص اللازمة والاطمئنان الى صحتها. وبوشرت التحقيقات لمعرفة والدي الطفلة التي بوشرت الاجراءات القانونية لتسليمها الى احدى الجمعيات المختصة.

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