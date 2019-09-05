طقس يوم غد غائم جزئيّاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا متقلبا نسبيًا يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئيّاً الى غائم وضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​، كما تنشط الرياح احيانا مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي خاصة شمال البلاد.

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم وانخفاض بدرجات الحراراة على الجبال والداخل كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة.

الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم وارتفاع بدرجات الحراراة على الجبال والداخل، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ورياح ناشطة أحيانًا.