طقس يوم غد غائم جزئيّاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا متقلبا نسبيًا يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الجمعة: غائم جزئيّاً الى غائم وضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح احيانا مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي خاصة شمال البلاد.
السبت: غائم جزئيّاً الى غائم وانخفاض بدرجات الحراراة على الجبال والداخل كما يتشكّل الضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة.
الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم وارتفاع بدرجات الحراراة على الجبال والداخل، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، ورياح ناشطة أحيانًا.
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