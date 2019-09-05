البستاني: لا يمكن رفع تعرفة الكهرباء على مواطن يدفع الفاتورة مرتين

أكدت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ندى البستاني أن "دفاتر الشروط المتعلقة بمعامل ​الكهرباء​ ستنجز تقريبا"، مشيرةً الى أنني سأنتهز فرصة إرسالهم الى ​مجلس الوزراء​ للبحثهم في اللجنة الوزارية لاطلاق المناقصات، واذا سارت المناقصة كما يجب، الحل المؤقت يجب ان يظهر في 2020".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت البستاني "أننا نعمل مع ​البنك الدولي​ على دراسة التعرفة على الكهرباء وانتهينا تقريبا، وآخر الشهر كما اخبرت المبعوث الفرنسي لتنفيذ ​مؤتمر سيدر​ ​بيار دوكان​، وعندما ننتهي من الدراسة سنعرضها على مجلس الوزراء ونرى النتائج".

ولفتت الى أن "الدعم سيبقى على الكهرباء لأنه لا يمكن للمواطن ان يدفع فاتورة مرتفعة في ظل وجود ​المولدات​ وبالتالي يدفع فاتورتين، لذلك نحن نريد ان نبحث بهذا الأمر ونريد ان نتحدث فيه".

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