بقرادوني: لقاء الدولة القوية والمقاومة القوية يعطي القوة للبنان

اعتبر الوزير السابق ​كريم بقرادوني​ "ان العهد قوي بحد ذاته و​حزب الله​ قوي ايضا، ولقاء القوتين يعطي القوة ل​لبنان​، مشيرا الى ان المشكلة تكمن إذا تناقضت ​الدولة​ القوية مع الحزب القوي، مثلما حصل في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، والذي خسر فيه سليمان".

وشدّد بقرادوني في حديث تلفزيوني، على "ان دور الدولة و​المقاومة​، متكاملان، وفي حين تكمن قوة المقاومة بالفعل المقاوم، تبقى قوة العهد قوي بجمع اللبنانيين، وهو دور اصعب من دور الحزب"، لافتا الى "ان ما قبل حزب الله شيئ وما بعد حزب الله شيئ آخر، لان ​اسرائيل​ كانت تستسهل الاعتداء على لبنان، قبل المقاومة، بدءا من اعتدائها على طيران الشرق الوسط وتدميرها 16 طائرة بحجة واهية، وصولا الى اجتياح كل لبنان في العام 1982، فيما ارتدعت اسرائيل، بعد التحرير وبخاصة بعد هزيمتها في حرب تموز ال 2006."

ورأى بقرادوني "ان ليس هناك من عرب موحدين، ولبنان يحارب دفاعا عن نفسه، اما خوف اسرائيل و​الولايات المتحدة​ الحقيقي من ​ايران​، فهو ليس بسبب مدى التسلح الايراني، بل لأن هناك جبهة عسكرية موحدة، تمتد من ايران الى ​العراق​ مرورا ب​سوريا​ ووصولا الى حزب الله، ويكمن خوفهم من قوة هذا المحور"،مشددا على ان "لا مصلحة للولايات المتحدة بالذهاب الى حرب مع ايران، لان كل حروبها بالخارج كانت خاسرة"، ولفت الى "ان مصلحة أميركا الاقتصادية هي التفاهم مع ايران وبخاصة حين تأخذ بعين الاعتبار سوريا غدا، فالتواصل مع ايران يسهّل مساهمة الولايات المتحدة باعادة اعمار سوريا ، كما ان ايران لا مصلحة لها بالحرب بسبب وضعها الاقتصادي وهي رابحة في المنطقة من دون القيام بأي حرب، نتيجة ما آلت اليه الاوضاع في سوريا والعراق".