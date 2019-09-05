تساقط أمطار في مرتفعات الضنية

تشهد بلدات وقرى الضنية هطولا للأمطار على شكل زخات غزيرة أحيانا، خصوصا في المناطق الجبلية والمرتفعات، ما دفع السائقين إلى قيادة سياراتهم بهدوء خوفا من حصول إنزلاقات وحوادث على الطرقات.
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