تساقط أمطار في مرتفعات الضنية

تشهد بلدات وقرى ​الضنية​ هطولا للأمطار على شكل زخات غزيرة أحيانا، خصوصا في المناطق الجبلية والمرتفعات، ما دفع السائقين إلى قيادة سياراتهم بهدوء خوفا من حصول إنزلاقات وحوادث على الطرقات.

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