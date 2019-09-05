أبو كسم: نثق بالرئيس عون وبري والحريري بقدرتهم على اخراج البلد من أزمته

أكد مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ ​عبدو أبو كسم​ أن "الوضع الاقصادي يمر بمرحلة دقيقة، ونحن لنا ثقة بفخامة ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بأن يساهموا في إخراج البلد من هذه الأزمة"، مشيراً الى أنه "علينا أن نكون واعين بألا نسمح بأن نكون وقود لفتنة أو مشكل لأن هذا البلد بلدنا وهذه الأرض أرضنا وكلنا نشم الهواء ذاته ونشرب ذات ​المياه​ وندفن في ذات التراب، ويجب أن نحافظ على وطننا".

وفي كلمة له خلال احياء اللياة الخامسة من ليالي ​عاشوراء​، أوضح أبو كسم أنه "في ظل معالجة المواضيع الساخنة التي نعيشها، لا يسعنا الا أن نؤكد على ما يطالب به ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ الذي يدعو ال​لبنان​يين على اختلاف طوائفهم الى ترسيخ الوحدة والوطنية على أساس الميثاق الوطني، والولاء الكامل غير المجتزء للبنان، والتفاهم في كل ما يؤول الى سيادة ​الدولة​ على كامل أراضيها و​الاستقلال​ بعيدا عن اي ضغط خارجي".

وشدد على ان "مسؤولية الحفاظ على الوطن هي مسؤولية مشتركة بين كل الجهات ولو اختلفوا بال​سياسة​، إذ أن وحدة الشعب ضمانة لبقاء الوطن"، معتبراً أن "المطلوب دعم التواصل مع القوى المعتدلة في مجتمعنا، ونشكر الله أن هناك فئات كبيرة في هذا الوطن منفتحة على الآخر وتبني تفاهمات، وهذا من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية لتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية والانطلاق من أن الدين هو سبيل الانطلاق الى الله وبناء الجسور بين المواطنين".

ولفت الى أن "ثورة الحسين كانت نموذجا في التجرد عن المصالح الضيقة والشخصية، وتغليباها على كل المصالح"، مشيراً الى أنه "علينا أن نستفيد مما مضى، لا بد من ان تنجلي الغيوم وتظهر صورة لبنان الابيض لبنان القداسة والرسالة".