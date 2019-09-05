أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​ "أننا نتمنى من المواطنين التبليغ عن المبتزين عبر الانترنت"، مشيراً الى أن "هناك مئات الضحايا يرزحون تحت وطأة الإبتزاز لسنوات".

وفي حديث تلفزيوني له، توجه مسلم الى المواطنين مشدداً على انه "لستم متروكين ونحن الى جانبكم، وهذه الملفات تحل بسريّة تامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسلم: للتبليغ عن اي تعرض للابتزاز عبر الانترنت فهذه الملفات تحل بسرية تامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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