لندن وواشنطن لاتفاق تجارة حرة طموح









اسماء السيد - نصر المجالي: التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد ظهر الخميس، نائب الرئيس الأميركي مايك بينس في 10 داونينغ ستريت، حيث تحادثا حول عدد من الملفات العالمية المهمة والعلاقات الثنائية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون وبينس ناقشا علاقة العمل الوثيقة بين البلدين وزيارة نائب الرئيس إلى أيرلندا هذا الأسبوع، حيث أكد رئيس الوزراء من جديد التزام المملكة المتحدة باتفاق الجمعة الحزينة.

وكرر كلا الرجلين التزامهما بالتفاوض على اتفاق تجارة حرة طموح بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. واتفقوا على أن إنشاء مجموعة العمل الاقتصادي للعلاقات الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة كان خطوة إيجابية.

كما ناقشا القضايا الدولية بما فيها الأوضاع في هونغ كونغ والموقف من إيران.

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خيبة امل

وقالت بريطانيا يوم الخميس إنها تشعر بقلق وخيبة أمل من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بالبدء في تطوير وحدات للطرد المركزي بهدف تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن خطة إيران لوقف العمل بموجب الحدود المفروضة على البحث والتطوير النووي مقلقة للغاية.

وأضاف البيان: "تلك الخطوة الثالثة المخالفة لالتزاماتها في الاتفاق النووي مخيبة للآمال بشكل خاص إذ تأتي في وقت نعمل فيه نحن وشركاؤنا الدوليون بقوة لخفض تصعيد التوتر مع إيران".