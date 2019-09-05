العثور على طفلة حديثة الولادة بمدخل عقار في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض عثور الأهالي على طفلة حديثة الولادة ملقاه على سلم أحد العقارات بمنطقة الفلل في مدينة بنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد رشدي، مأمور قسم ثان بنها، بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على طفلة حديثة الولادة، عمرها يوم واحد، ملقاه على سلم أحد العقارات بمنطقة الفلل بمدينة بنها.

جرى نقل الرضيعة إلى مستشفى بنها التعليمي بسيارة إسعاف لتوفير الرعاية الطبية الكاملة لها، ووجه الرائد طه حسين، رئيس مباحث قسم تاني بنها، بفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص الذي ألقى بها بمكان العثور عليها، لكشف ملابسات الواقعة.