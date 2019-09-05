بعد انهيار عقار ومصرع سيدة .. ٤ قرارات عاجلة لمحافظ الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه وجه بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وكافة الأجهزة والمعدات اللازمة إلى موقع حادث انهيار عقار مكون من٤ طوابق بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا، والذي تسبب في وفاة سيدة عجوز وإصابة ثلاثة أخرين.

وأضاف أنه كلف بتشكيل لجنة فنية هندسية لمعاينة المنزل على الطبيعة، ولجنة قانونية لفحص أوراق المنزل والوقوف على حصوله على رخصة بناء من عدمه، وانتقلت هذه اللجان إلى الموقع ووضعت تقريرها.

وأوضح المحافظ أن تقرير اللجنة الفنية أشار إلى أن المنزل مبني على حوائط حاملة ومكون من أربعة أدوار على مساحة 170 مترًا، وحدث الانهيار الجزئي نتيجة انهيار جدران المنزل من الناحية الشرقية والقبلية للدور الأرضي، مما أدى إلى ميل المنزل من الجهة الشرقية والقبلية ميل أفقي ورأسي بمقدار 3 أمتار من الجهة الشرقية و4 أمتار من الجهة القبلية بمقدار عروض الشارع.

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وقرر محافظ الدقهلية استدعاء لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بالتنسيق مع الإدارة الهندسية ومديرية الإسكان لاتخاذ التدابير الفورية نحو إخلاء العقار المنهار ووضع الحلول الملائمة لإزالته بعد إخلاءه والحفاظ على المواطنين والممتلكات.

وشدد على إخلاء كافة المنازل المجاورة للعقار المنهار حفاظًا على أرواح السكان وممتلكاتهم واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والهندسية التي تكفل تيسير حركة المواطنين وضمان سلامتهم.

كما وجه بالاستعانة بشركة المقاولون العرب لتأمين المنزل المنهار واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات في المنازل المجاورة، وشدد على أن يتم الانتهاء من كافة التقارير خلال 24 ساعة.

وأكد محافظ الدقهلية على أنه يوفر كل الدعم اللازم والرعاية لأصحاب العقار المنهار ولأصحاب المنازل المجاورة لتوفير كافة احتياجاتهم ومطالبهم.