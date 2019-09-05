عميدة ألسن عين شمس تحسم الجدل حول تدريس "الهيروغليفية" كلغة ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:
قالت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، إن اللغة المصرية القديمة يتم تدريسها بالكلية، كلغة أجنبية ثانية منذ سنوات.
وأضافت "رشاد"، في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن تدريس اللغة المصرية القديمة صادر به قرار وزاري وليس بجديد، نافية ما تم تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدريس اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية" لأول مرة العام الدراسي الحالي.
وأشارت إلى أن الكلية استحدثت هذا العام، الاعتماد على درجات اللغة العربية في شروط القبول بالأقسام، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد من الأقسام وفقًا لعدد الطلاب التي أقرها مكتب التنسيق العام الجديد.
وتابعت: "جرى تفعيل قسم اللغة البرتغالية لأول مرة العام الدراسي 2019-2020، ويقبل الطلاب من دارسي اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية كلغة ثانية في مرحلة الثانوية العامة، ويشترط حصول الطالب على أعلى درجة في اللغة الثانية والمفاضلة بالمجموع الكلي".
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