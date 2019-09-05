وفاة نجل الرئيس مرسي بسكتة قلبية في مستشفى بالجيزة

أكدت مصادراعلامية وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بسكتة قلبية في مستشفى الواحة بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة. وتناقلت عدة مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، ونقلت ألا شبهة جنائية في الحادثة، إذ سبق أن أصيب بعدة أزمات سابقة.

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