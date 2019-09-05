مليونية الوفاء للإمارات في عدن تُلجم ألسنة الاخوان في العالم

جاءت مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي دعا لها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي كرسالة واضحة للعالم من شعب الجنوب اليمني للتأكيد على موقف دولة الامارات العربية المتحدة النبيل تجاه الشعب اليمني.

وأيضًا كرسالة لإخراس الألسنة الاخوانية المناهضة لكل من دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية.

وفي مليونية الوفاء التي شارك فيها عدة ملايين من شعب الجنوب نشرت ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني دوريات عسكرية في مختلف شوارع العاصمة عدن لتأمين الحشود الوافدة من مختلف محافظات الجنوب للمشاركة في المليونية في شارع مدرم بالمعلا.

وقال قائد عمليات ألوية الدعم والإسناد العميد محمود سالم: إن قوات الحزام الأمني وكتائب الدعم والإسناد، انتشرت في النقاط الرئيسية بمداخل عدن، وعززت قواتها في المواقع العسكرية لتأمين تلك المليونية

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التي وجهت العديد من الرسائل الواضحة للعالم أجمع. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد دعا الى إقامة مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة والتي تتعرض لحملة تشويه إخوانية شعوا نتيجة وقوفها ومناصرتها لقضية الجنوب.

وتأتي هذه الدعوة للتأكيد على عمق العلاقة الجنوبية والإماراتيةودحض الافتراءات الإخوانية، والتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يبادله الجنوبيين لإخوانهم في الإمارات حكومة وشعبًا، نظير وقوفهم إلى جانبهم في مكافحة الإرهاب، وتطبيع الحياة في المحافظات الجنوبية، ودعم بناء وحدات الجيش والأمن. وأكد خبراء سياسيون ونشطاء أن الاحتشاد المليوني جاء كرسالة من الأرض تعكس تقدير الشعب في مدن الجنوب للإمارات، وتفحم الحملات الإخوانية التي

تدار من غرف الفنادق في الدوحة وإسطنبول.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، إن المشاركة الفاعلة في المليونية، دليل واضح على مناهضة الشارع الجنوبي للهجمة الإخوانية على دول التحالف.

وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن مليونيه الوفاء للإمارات، تؤكد على دعم جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيمي داعش والقاعدة وكافة القوى التي تعمل على إنعاش الإرهاب في المناطق المحررة.

ومليونيه الوفاء للإمارات تتزامن مع حملة إساءات تشنها خلايا إخوانية في اليمن وبدعم قطري ضد التحالف العربي بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.

وقال الناشط الجنوبي فؤاد جباري، أكد أن المليونية تُخرس أبواق الإخوان الذين يريدون إحلال المشروع القطري – الإيراني، بدلا عن المشروع العربي الكبير بقيادة التحالف.

وقد أُطلقت المليونيات بناء علي حملة تفاعل ضخمة علي مواقع التواصل الاجتماعي عن الوفاء والإخاء والمودة بين الشعبين اليمني والإماراتي ردًا على حملات الإخوان ضد الإمارات العربية المتحدة وما قامت بـه من مساعدات في التحالف العربي باليمن.