مقتل وإصابة 11 شخصًا في انفجارين جنوب باكستان

أعلنت مصادر إغاثية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جرّاء وقوع انفجارين في مقاطعة "كويتا" جنوب غربي باكستان.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم أنالانفجار الأول وقع بداخل مكتب شركة نقل؛ مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص.. مشيرة إلى أنه بمجرد وصول المسؤولين وقوات الشرطة إلى مكان الحادث وقع انفجار آخر في نفس المكان؛ ما تسبب في إصابة مسؤولي إنقاذ وشرطيين وأشخاص آخرين.
وأشارت القناة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
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