10 قتلى في اعتداء لطالبان

قتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة نفذته حركة طالبان في كابول، أمس، بينهم عنصران من قوة حلف شمال الأطلسي، في هجوم جديد استهدف العاصمة الأفغانية، بينما تُجري الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق يتيح سحب القوات الأميركية من هذا البلد. ووقع الانفجار في حي شاش داراك، البالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث تتواجد العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة على ما يبدو للهجوم الذي وقع في حافلة صغيرة رمادية اللون، بعد أن تجاوزت عدة سيارات بيضاء المتعددة الاستخدامات «إس يو في» كانت تنتظر للانعطاف يمينا إلى شارع، بينما يمكن مشاهدة أحد المارة وهو يستدير محاولا الابتعاد بينما اصطدمت الحافلة بحاجز قبل أن تنفجر.

وأعلنت قوة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان والتي تقودها الولايات المتحدة مقتل جنديين، أميركي وروماني، في الانفجار.