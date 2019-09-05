10 قتلى في اعتداء لطالبان

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة على ما يبدو للهجوم الذي وقع في حافلة صغيرة رمادية اللون، بعد أن تجاوزت عدة سيارات بيضاء المتعددة الاستخدامات «إس يو في» كانت تنتظر للانعطاف يمينا إلى شارع، بينما يمكن مشاهدة أحد المارة وهو يستدير محاولا الابتعاد بينما اصطدمت الحافلة بحاجز قبل أن تنفجر.
وأعلنت قوة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان والتي تقودها الولايات المتحدة مقتل جنديين، أميركي وروماني، في الانفجار.
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