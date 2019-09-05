السعودية والإمارات تبحثان العلاقات الاستراتيجية مع الجيش الباكستاني

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة عادل الجبير ووزير الخارجية والتعاون الدولي للإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، في مقر الجيش الباكستاني بمدينة راولبندي، أمس، القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى العلاقات الثنائية والوضع الأمني الراهن في المنطقة.

علاقات استراتيجية

وأكد بيان صحفي صادر عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أن الجنرال قمر جاويد باجوه سلط الضوء على أن باكستان تفتخر بعلاقاتها الاستراتيجية الخاصة مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أشاد الوزيران السعودي والإماراتي بدور باكستان في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا دعم بلادهما الكامل لتهدئة التوتر بين باكستان والهند على خلفية أزمة كشمير.

لقاء عمران خان

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة عادل الجبير ونظيره لدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد التقيا في مستهل زيارتهما لإسلام أباد مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحثا معاً الأوضاع الراهنة الناجمة إثر خطوة الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

تهديد جاد للأمن

واعتبر رئيس الوزراء عمران خان خطوات الهند انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما أنها تشكل تهديداً جاداً للأمن والسلام الإقليمي، وأضاف أن هذه مسؤولية المجتمع الدولي أن يمنع الهند من الإجراءات غير القانونية والسياسات العدوانية، قائلا إن السعودية والإمارات لديهما دور هام بهذا الصدد.

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تأكيدات

تأكيد باكستاني على علاقات استراتيجية مع المملكة والإمارات

إشادة سعودية إماراتية بدور باكستان في تحقيق الأمن بالمنطقة

أكدت السعودية والإمارات دعمهما لتهدئة التوتر بين باكستان والهند

خطوات الهند انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي