



أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2019، أسماء وزراء حكومته الانتقالية، بعد تأجيل أكثر من مرة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدوك في العاصمة الخرطوم، حيث كشف حمدوك عن أسماء 18 وزيراً، بينما أجّل الإعلان عن وزارتين لـ «مزيد من التشاور» .‎



وبحسب التشكيلة الوزارية الجديدة، تم تعيين الفريق أول «جمال الدين عمر» وزيراً للدفاع، والفريق شرطة «الطريفي إدريس» وزيراً للداخلية‎، و «أسماء محمد عبدالله» وزيرة للخارجية.



وأدى حمدوك، في 21 أغسطس/آب الماضي، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات.



وعقب أدائه اليمين الدستورية، صرح حمدوك بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.



وقال عضو بالمجلس السيادي في السودان، في وقت سابق الخميس، إن المجلس اعتمد تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة، في أبريل/نيسان الماضي.



وفي حديثه للأناضول، قال عضو بالمجلس، طلب عدم نشر اسمه، إن «المجلس اعتمد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية» . المصدر: الاناضول

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كانت هذه تفاصيل خبر أول حكومة ما بعد البشير.. "حمدوك" يكشف عن لائحة من 18 وزيراً ويؤجل الإعلان عن وزارتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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