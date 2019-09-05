كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية: نأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن (بيان) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن.

وشددت المملكة، في بيان لها، مساء الخميس، على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن، تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة.

وأكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة الانخراط في حوار جدة بشكل فوري ومن دون تأخير.

وأشارت إلى أنها مستعدة لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام في معالجة المصابين انطلاقا من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني.

وتؤكد استمرار المملكة في دعمها للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وأكدت المملكة رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار فإنها تؤكد على ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية، وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل ( فوري ) ودون تأخير.