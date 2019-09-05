كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكباشي" يعلن موعد تأدية الحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق شمس الدين الكباشي، عضو المجلس السيادي في السودان، أن الحكومة السودانية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية الأحد.

وقال "الكباشي"، اليوم: "إنه يحمد الله على توفيقه للمجلس العسكري السوداني للوصول إلى إعلان الحكومة السودانية الجديدة والجهاز التنفيذي، حيث كان هناك فراغًا تنفيذيًا لمدة طويلة في ظل ظروف صعبة جدا تعيشها السودان".

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وأضاف أن التحديات أمام الحكومة كثيرة وكبيرة والآمال المعقودة عليها كبيرة، حيث إن الشعب السوداني ينتظر انفراجًا كبيرًا في كافة المحاور، حيث تم التوافق منذ البداية على مهام محددة وهي إنجاز ملف السلام وكذلك الملف الاقتصادي، والسياسة الخارجية التي تأثرت بشكل كبير وألقت بظلالها حتى على الجانب الاقتصادي.

وتابع: "كثير من الملفات الصعبة تنتظرنا ولكن نثق في أبناء وطننا وفي إرادتهم وفي توفيق المولى عز وجل".

وأشار إلى ان الحكومة الانتقالية ستؤدي اليمين الدستورية لها يوم الأحد المقبل.