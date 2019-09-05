كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام السوداني: العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "صالح"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن هناك اجتماعات مستمرة لتحديد هوية من يشغل الحقيبتين الشاغرتين في الحكومة.
وأشار إلى أن مشاورات مع قوى الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين خلال أسبوعين، منوها بأن السياسة الخارجية خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب السوداني.
وتابع: "سياستنا الخارجية ستكون منفتحة على كل دول العالم"، لافتا إلى أن السياسة الإعلامية في المرحلة المقبلة ستستند على تأمين أكبر قدر ممكن من الحرية.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الخميس، تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها.
وعزا حمدوك، في مؤتمر صحافي، تأخر إعلان الحكومة في السودان التي شملت حتى الآن 18 وزيراً، إلى الحرص على تمثيل كافة الأطياف.
وأوضح أن وزارتين تبقتا من غير وزراء، وقال حمدوك إنه “نسعى لشغلهما بوزيرين من الشرق والنيل الأزرق”.
اسماء التشكيل الوزاري الجديد في السودان 2019 ( الحكومة الانتقالية ) :
- تعيين ابراهيم احمد البدوي وزيرا للمالية
- تعيين عمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
- تعيين نصر الدين عبدالباري وزيرا للعدل
- تعيين إدريس الطريفي وزيرا للداخلية
- تعيين فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام
- تعيين الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع
- تعيين مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة
- تعيين انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي
- تعيين أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية
- تعيين محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم
- تعيين فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام
- تعيين اكرم علي التوم وزيرا للصحة
- تعيين عادل علي ابراهيم وزيرا للطاقة والتعدين
- تعيين لينا الشيخ محجوب وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية
- تعيين عيسئ عثمان شريف وزيرا للزراعة والموارد الطبيعية
- تعيين نصر الدين مفرح وزيراً للشئون الدينيه والأوقاف
- تعيين يوسف آدم الضي وزيراً للحكم الاتحادي
- تعيين ياسر عباس وزيراً للري والموارد المائية
- تعيين ولاء عصام البوشى وزيرًا للشباب والرياضة
- وزارة الثروة الحيوانية : لم يعلن
- وزارة البنى التحتية : لم يعلن