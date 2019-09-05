وزير الإعلام السوداني: العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل

وأوضح "صالح"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن هناك اجتماعات مستمرة لتحديد هوية من يشغل الحقيبتين الشاغرتين في الحكومة.

وأشار إلى أن مشاورات مع قوى الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين خلال أسبوعين، منوها بأن السياسة الخارجية خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب السوداني.

وتابع: "سياستنا الخارجية ستكون منفتحة على كل دول العالم"، لافتا إلى أن السياسة الإعلامية في المرحلة المقبلة ستستند على تأمين أكبر قدر ممكن من الحرية.

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