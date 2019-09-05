الحاج يونس يمر من أزمة صحية.. ولج المستشفى العسكري-التفاصيل

كشف الفنان الحاج يونس، اليوم الخميس، أنه يمر من وعكة صحية، أدخلته المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، يوم الإثنين الماضي، قبل أن يغادره في أفق العودة له في الأيام القليلة لتلقي العلاج.

وأوضح الحاج يونس في تصريحه لـ”اليوم24″، أنه أمضى يوم الاثنين الماضي بين أيدي الأطباء في المستشفى العسكري، بعدما شعر بمشاكل في القلب وضيق في التنفس.

وقال الحاج يونس: “قضيت يوم الإثنين كله بين أيادي أطباء ضباط متعددي الإختصاصات جزاهم الله ، بعدما شعرت بمشاكل في القلب و ضيق في الصدر ، و سأعود في الأيام القادمة إن شاء الله لإتمام العلاج إذا لم تتحسن أحوالي الصحية”.

ووجه الحاج يونس الشكر لأطر المستشفى العسكري، مؤكدا، أنهم يتعاملون بحرفية ومهنية عاليتين.

وسبق أن عانى الحاج يونس في نهاية السنة الفارطة من مشاكل صحية أدخلته لمستشفى العسكري، قبل أن تتحسن حالته .