أكادير.. في أقل من 24 ساعة العثور على رضيعين بالقرب من حاوية أزبال

عثر عدد من المواطنين، صباح اليوم الخميس، على رضيع حديث الولادة بالقرب من حاوية للأزبال، في حي أدرار، التابع لجماعة تيكوين الحضرية في إقليم أكادير.

وكشف مصدر “اليوم 24” أن بعض المارة فوجئوا بجسم غريب بالقرب من حاوية أزبال، قبل أن يكتشفوا أنه رضيع، لا يتجاوز عمره أيّام قليلة، وتبدو حالته الصحية جيدة.

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية، بعد أن تم العثور، أمس الأربعاء، أيضا، على رضيع حديث الولادة بالقرب من الشريط الساحلي لأكادير.

ونقل الرضيع إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني في أكادير، لإخضاعه لفحوصات طبية، قبل أن يتم تسجيله في دار الأطفال.