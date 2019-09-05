التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم وآسيا.. لبنان يسقط بثنائية أمام مضيفه كوريا الشمالية

تمكن منتخب كوريا الشمالية، اليوم الخميس، من تحقيق فوز مهم، بهدفين دون رد، أمام ضيفه المنتخب اللبناني، ضمن أولى جولات المجموعة الثامنة، من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وفرض “جونغ ايل غوان” مهاجم المنتخب الكوري الشمالي، نفسه نجما للقاء، الذي احتضنه ملعب “كيم تو سونغ”، بعدما وقع ثنائية منتخب بلاده.

وافتتح المهاجم، البالغ من العمر 26 سنة، حصة التسجيل بعد مرور 7 دقائق من بداية المباراة، منهيا الشوط الأول بتقدم كوريا الشمالية بهدف نظيف، قبل أن يعود في الدقيقة 56، ويوقع هدفه الشخصي الثاني، لمنتخب بلاده، أيضا.

ونجح منتخب كوريا الشمالية في تصدر ترتيب المجموعة، مؤقتا، برصيد 6 نقاط، بينما تذيل لبنان الترتيب برصيد خالٍ من النقاط، مع العلم أن المجموعة تشارك فيها منتخبات، كوريا الجنوبية، وتركمنستان، وسيريلانكا.