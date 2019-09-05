بوليف: 550 ألف عربة تنقلت يوميا عبر الطرق السيارة خلال العطلة الصيفية

مع نهاية العطلة الصيفية، كشفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل أرقام كبيرة جدا لأعداد العربات، التي جابت مدن المغرب خلال العطلة الصيفية، عبر الطرق السيارة.

وفي ذات السياق، قال كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الخميس، إنه وحسب المعطيات الرقمية المتوفرة، تنقلت حوالي 550 ألف عربة، يوميا، عبر الطرق السيارة، اَي عربة واحدة من أصل خمس عربات المسموح لها بالسير في الطريق السيار، محملة بحوالي 1.65 مليون شخص، يوميا.

وفي نفس الوقت، عمل مستعملو الطريق السيار على اقتناء بطاقة جواز بنسبة كبيرة، حيث تضاعف الرقم خلال عام 2019، أي أن هناك 750000 بطاقة جواز، معتبرا أن الزيادات في السفر عبر الطريق السيار هذا الصيف تزايدت بنسبة 11 في المائة.

يذكر أن عددا من المدن عرفت، خلال الأيام الأخيرة، من العطلة الصيفية اكتظاظا غير مسبوق، منها مدن الشمال، والطرق، والمنافذ المؤدية إليها.

وشركة الطرق السيارة كانت قد نبهت مستعملي الطريق السيار إلى الأيام، التي يمكن أن تعرف نقاط المرور اكتظاظا خلالها، وهي أيام العطلة الصيفية، التي تزامنت مع عطلة عيد الفطر، بالإضافة إلى نهايات الأسبوع.