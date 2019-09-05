أول امرأة عربية عضو لجنة تحكيم واحد من أهم المهرجانات العالمية

أصبحت الممثلة التونسية، هند صبري، أول امرأة عربية عضو في لجنة التحكيم ضمن ثالث أهم المهرجانات الدولية للسينما، وهو مهرجان “فينيسيا” المستمر إلى غاية 7 شتنبر الحالي.

وقالت هند في تعليقها على صورة، نشرتها مع أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ76 من الحدث العالمي: “فخورة بانتمائي إلى أسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم، مهرجان فينسيا السينمائي الدولي وازداد فخري عندما علمت أن رئيس اللجنة المخرج الكبير “أمير كوستاريكا” والمخرجة الإيطالية “انطوانيتا ليلو”، التي ترشحت للأسد الذهبي في المهرجان نفسه عام 1997″.

واعتبرت الممثلة التونسية، التي صنعت شهرتها في مصر، أنها بمشاركتها في لجنة تحكيم المهرجان، تعتبر سفيرة للفن العربي، وقالت حول الأمر:” أتمنى أن أكون سفيرة جيدة للفن العربي في أقدم مهرجان سينمائي في العالم وواحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية على الاطلاق”.

وتعرف هذه الدورة حضورا عربيا من خلال عرض فيلم سعودي، ضمن المسابقة الرسمية بعنوان The Perfect Candidate، من إخراج هيفاء المنصور.