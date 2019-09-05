تصفيات “يورو” 2020.. منتخب إيطاليا يقلب الطاولة على أرمينيا ويواصل تصدره للمجموعة العاشرة

عاد المنتخب الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بفوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أمام مضيفه منتخب أرمينيا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة، للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

ونجح الإيطاليون في قلب تأخرهم بهدف، إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد، إذ تقدم أصحاب الأرض بعد 11 دقيقة على بداية المواجهة عن طريق اللاعب ألكسندر كارابيتيان، قبل أن يعدل أندريا بيلوتي النتيجة للضيوف في الدقيقة 28، وهي الحصة التي انتهت على إيقاعها مجريات الشوط الأول.

واستثمر”الأتزوري”، النقص العددي لمنافسه في الجولة الثانية، بعد طرد موقع هدفه الوحيد، لينجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 78 بواسطة لورنزو بيليغريني، وبعدها بدقيقتين عاد بيلوتي واختتم ثلاثية منتخب بلاده، موقعا هدفه الثاني على الصعيد الشخصي.

وواصل المنتخب الإيطالي بهذا الفوز، تصدره لمجموعته رافعا رصيده للنقطة 15، بينما تجمد مجموع نقاط أرمينيا عند النقطة 6، في المركز الثالث.